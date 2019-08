Beter Bed bijna af van Matratzen Concord

Beter Bed verwacht eind dit jaar hoofdpijndossier Matratzen Concord te hebben afgesloten. De beddenverkoper maakte bij de publicatie van de halfjaarcijfers bekend dat de onderhandelingen met potentiële kopers voor de activiteiten in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk zich in een vergevorderd stadium bevinden. Eind dit jaar worden ook aandeelhouders bij elkaar geroepen om de exit te beklinken.

Matratzan Concord, dat gebukt gaat onder de nasleep van een gifschandaal, zette andermaal druk op de resultaten van Beter Bed. De meetperiode van de totale onderneming werd afgesloten met een verlies van 22,7 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog een tekort van 6,8 miljoen euro. Exclusief Matratzen Concord was sprake van een verlies van 700.000 euro, tegen een winst van 2,1 miljoen euro een jaar eerder.

Het bedrijfsresultaat pakte eveneens negatief uit. De min van 1,4 miljoen euro is volgens Beter Bed het gevolg van onder meer advies- en juridische kosten die zijn gemaakt voor de reorganisatie binnen het bedrijf, exclusief de exit uit Matratzen Concord. Beter Bed benadrukte overigens dat het nog niet mogelijk is om de totale financiële impact van de verkoop in te schatten.

Volgens topman John Kruijssen van Beter Bed kost het afronden van het dossier Matratzen Concord meer tijd dan waar vooraf rekening mee werd gehouden, wat zich ook in extra kosten vertaalde. Tegenover die pijn en moeite stonden volgens hem bemoedigende resultaten bij de „voortgezette activiteiten” in onder meer de Benelux en Zweden.

In België, Nederland en Luxemburg zag Beter Bed de opbrengsten met 6,4 procent stijgen tot 83,1 miljoen euro, geholpen door promotie en nieuwe merken als matrassen van Tempur en boxsprings van Element. Bij New Business, waar ook de Sängjätten-activiteiten in Zweden onder vallen, realiseerde Beter Bed een omzet van 11,1 miljoen euro, een derde meer dan een jaar eerder.

Bij Matratzen Concord daalde de opbrengsten met bijna een vijfde tot 91,9 miljoen euro, mede door de sluiting van 165 onrendabele winkels. De verkopen bij winkels die wel openbleven daalden in doorsnee met bijna 10 procent. Ondanks de aanstaande exit blijft Beter Bed de ingezette reorganisatie uitvoeren.