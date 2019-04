„Betalingstermijn grote bedrijven moet omlaag”

Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven is verder verslechterd. Dat maakt vooral het midden en kleinbedrijf (mkb) kwetsbaarder voor tegenslag, wat extra riskant is nu de economie lijkt te gaan afkoelen.

Platform Betaalme.nu en MKB-Nederland willen dat de termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van hun mkb-leveranciers moeten betalen, wettelijk wordt vastgelegd op dertig dagen.

Wettelijk gezien hebben grote bedrijven een maximale termijn van zestig dagen voor hun mkb-leveranciers. „Aan mkb’ers wordt steeds vaker gevraagd langere betaaltermijnen te accepteren. We hameren erop dat ze hier niet te makkelijk mee akkoord moeten gaan”, zegt Joost van den Hondel van Betaalme.nu. „Het wordt gewoon tijd om dit voor eens en altijd goed te regelen”, aldus voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland.

Uit data van bedrijfsinformatiespecialist Graydon die Betaalme.nu aanhaalt, blijkt dat de verslechtering van betaalgedrag die vorig jaar begon, zich heeft doorgezet. De gemiddelde betaaltermijn is het eerste kwartaal van dit jaar opgelopen tot gemiddeld 39,9 dagen, tegenover 39,2 dagen begin vorig jaar. De langste betaaltermijnen komen volgens Graydon voor in de sector transport en logistiek, bij leasebedrijven en in de IT en communicatie.