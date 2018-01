Betalingen via iDEAL flink omhoog

Het totaal aantal online betalingen met iDEAL is vorig jaar met circa een derde gestegen tot ruim 378 miljoen transacties. Gemiddeld werd een bedrag van ruim 86 euro afgerekend. Daarmee werd in totaal meer dan 32,5 miljard euro omgezet via iDEAL.

IDEAL is een online betaalmiddel waarmee consumenten kunnen betalen via hun eigen bank. Op Koningsdag 2016 werd de miljardste betaling uitgevoerd met iDEAL, ruim tien jaar na de lancering in oktober 2005. Eind oktober 2017 werd de mijlpaal van 1,5 miljard betalingen via iDEAL bereikt.

De sterke groei van iDEAL is mede te danken aan de flink toenemende online handel in Nederland. Het marktaandeel van iDEAL in e-commerce bedraagt nu 57 procent. Inmiddels bieden webwinkels uit zestig landen iDEAL als betaalwijze voor Nederlandse consumenten aan.