Betalingen per smartphone populairder

Betalingen tussen consumenten onderling worden vaker met de smartphone gedaan. Contant blijft echter de populairste manier om schulden aan bijvoorbeeld vrienden of familie te vereffenen, blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank (DNB). Cash wordt bij 72 procent van de betalingen gebruikt.

In totaal werd er vorig jaar voor zo’n 20 miljard euro aan onderlinge betalingen gedaan in 800 miljoen transacties. Bij 22 procent van die transacties wordt gebruikgemaakt van een elektronische betalingswijze. Dat is niet alleen per smartphone, maar kan ook internetbankieren op de pc zijn.

Wel worden apps voor mobiel bankieren, iDeal en apps als Tikkie waarmee een betaalverzoek kan worden gestuurd naar een bekende belangrijker. Vooral jongeren gebruiken deze methodes vaak.

Naast contant en elektronische betalingen wordt nog 6 procent van de onderlinge betalingen met cadeaubonnen en dergelijke gedaan.