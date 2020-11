‘Betaalgedrag bedrijven weer terug op niveau voor coronacrisis’

Het betaalgedrag van bedrijven is na een verslechtering in het tweede kwartaal nu weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldt bedrijfsinformatiespecialist Graydon op basis van een analyse van betaaldata. De ontwikkeling komt door de versoepelingen van de coronamaatregelen, zegt Graydon, dat wel waarschuwt voor de gevolgen van verdere beperkende maatregelen in het vierde kwartaal.

Gemiddeld werden facturen in het derde kwartaal uitbetaald na 39,3 dagen. In het tweede kwartaal was dat iets meer, namelijk 39,8 dagen gemiddeld. In het derde kwartaal een jaar geleden lag het gemiddeld aantal dagen voor een factuur werd uitbetaald nog op 39,5 dagen.

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen hebben bedrijven waarschijnlijk weer de kans gehad om op tijd de rekeningen te betalen, denkt Graydon. Wel waarschuwt de bedrijfsinformatiespecialist voor de gevolgen van de tweede golf en dat de aangescherpte maatregelen het betaalgedrag in het vierde kwartaal opnieuw onder druk kunnen zetten.

Bijna alle sectoren betaalden in het derde kwartaal beter dan het tweede. In de landbouw en de bouw werden facturen het snelst betaald met 37,6 dagen. Daarna volgen de zorg en de overige dienstverlening met een betaaltermijn van 38,4 dagen. De overheid en semi-overheid, energiebedrijven en de vastgoedsector deden er langer over. De overheid en de energiebedrijven zijn met respectievelijk 44 en 43 dagen de traagste betalers.

Volgens Graydon worden de verschillen tussen sectoren voor een deel veroorzaakt door de de coronamaatregelen. De overheid, energiebedrijven, de horeca en cultuur, sport en recreatie ondervonden een „forse impact” van de coronamaatregelen en zijn „aanzienlijk trager” gaan betalen. Vorig jaar waren de horeca en cultuur, sport en recreatie nog de snelste betalers.