Betaalgedrag bedrijven ondanks wet slechter

Het betaalgedrag in het bedrijfsleven is het afgelopen jaar ondanks aangescherpte wetgeving alleen maar verslechterd. Dat blijkt uit onderzoek van Betaalme.nu, een verbond van grote bedrijven en (semi-)overheidsorganisaties dat streeft naar kortere betaaltermijnen voor het mkb.

Strengere wetgeving moest ervoor zorgen dat grote bedrijven hun rekeningen aan kleinere bedrijven eerder betalen. Voor mkb’ers kan een niet-tijdig betaalde rekening van een grote opdrachtgever leiden tot grote financiële problemen. Sinds juli vorig jaar mogen grote bedrijven geen betalingstermijnen langer dan 60 dagen meer hanteren voor mkb-bedrijven.

Grote bedrijven hebben ook afgesproken de gemiddelde betaaltermijn terug te brengen van 41 tot 35 dagen, maar dat liep afgelopen jaar juist op met twee dagen. Ook moet vaker worden nagebeld waar een betaling blijft.

Bij Betaalme.nu zijn zo’n vijftig grote organisaties aangesloten als Shell, Unilever, Heineken, Schiphol, PostNL en de gemeente Rotterdam. Doel is dat uiteindelijk minimaal vijfhonderd organisaties zich committeren aan afspraken voor de spoedige betaling van rekeningen.

MKB-Nederland, dat ook betrokken is bij het initiatief, is kritisch over de aangescherpte wetgeving. „De wettelijk vastgelegde betaaltermijn van maximaal 60 dagen werkt in de praktijk averechts voor het midden- en kleinbedrijf en dreigt de nieuwe norm te worden”, zegt directeur Leendert-Jan Visser. Hij pleit voor een vervroegde evaluatie van de wet en wil een 30-dagengrens, zoals die ook al voor de overheid geldt.