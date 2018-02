„Betaalgedrag bedrijfsleven verbetert licht”

Het Nederlandse bedrijfsleven is vorig jaar weer wat sneller geworden met het betalen van facturen. Volgens een peiling van zakelijke informatieleverancier Graydon waren rekeningen gemiddeld na 40,5 dagen voldaan. Dat is een halve dag sneller dan in 2016.

Zeeuwse bedrijven waren het stiptst. In de kustprovincie werden facturen in doorsnee binnen 39 dagen afgehandeld. De traagste betalers bevonden zich in de provincie Flevoland. Daar lag het gemiddelde op 42,3 dagen. Bekeken naar sectoren deden onder meer de vastgoedsector en de zorg het goed, en was de IT- en communicatiebranche het langzaamst.

De landelijke verbetering van het betaalgedrag speelde wel voornamelijk in de eerste helft van 2017, de rest van het jaar bleef het betaalgedrag stabiel. Graydon denkt dat door het verder aantrekken van de economie en door aangescherpte wetgeving er in 2018 waarschijnlijk weer sneller betaald zal gaan worden.

In 2012 bedroeg de gemiddelde betaaltermijn overigens nog 44,7 dagen. Dat liep terug tot 41 dagen in 2015, dezelfde score die ook in het jaar daarna op het eindrapport van Graydon prijkte.