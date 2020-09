Betaaldienstverlener draait op voor niet geleverde scooter

Betaaldienstverlener ICS moet een aankoopbedrag van een scooter van 959 euro vergoeden nadat deze niet werd geleverd aan een consument. Dat heeft Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening (Kifid) bepaald. Volgens ICS geldt de aflevergarantie niet, omdat de consument niet voldaan zou hebben aan voorwaarden, maar de geschillencommissie van Kifid gaat daar niet in mee.

De kant kocht eind 2019 via een website een scooter met een creditcard van de Bijenkorf, maar die werd nooit geleverd. Wellicht is er sprake van fraude, omdat het btw-nummer van een ander bedrijf dan de scooterverkoper is. De consument deed een beroep op de aflevergarantie en vroeg het aankoopbedrag terug aan de betaaldienstverlener.

Maar volgens ICS biedt de creditcard geen dekking tegen oplichting. Ook zou de aflevergarantie niet van toepassing zijn, omdat de betaling niet rechtstreeks aan de verkopende partij is gedaan. Verder zegt ICS dat de consument niet kan aantonen dat de bestelling daadwerkelijk is gedaan, wat de afleverdatum is, en dat de scooter niet is geleverd.

Het Kifid concludeert echter dat in de voorwaarden oplichting niet wordt uitgesloten in de aflevergarantie. Ook wordt in de voorwaarden geen onderscheid gemaakt tussen rechtstreekse betalingen aan een verkoper of overboekingen via een betaaldienst. Verder kan de consument via een e-mail en een screenshot aantonen dat hij een scooter besteld heeft en dat die niet geleverd werd.