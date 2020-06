‘Betaalbare koop- of huurwoning bij afbouw subsidies’

Huishoudens kunnen gemakkelijker aan een betaalbare koop- of huurwoning komen als bestaande zoals de hypotheekrenteaftrek verder worden verminderd. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een publicatie, waarin het instituut de langetermijneffecten van dertig beleidsopties voor de woningmarkt onder de loep neemt.

Voor koopwoningen schetst het CPB onder meer de situatie waarin de fiscale behandeling van de eigen woning verdwijnt. Dat gebeurt door de hypotheekrenteaftrek versneld terug te brengen naar 0 procent in 2030, in plaats van een vermindering tot 37 procent in 2023. Anderzijds wordt een belasting voor huizenbezitters, het zogeheten eigenwoningforfait, volledig afgebouwd. Door deze maatregelen stijgen de huizenprijzen in de komende vijf jaar met bijna 9 procent minder hard, aldus het CPB. Daardoor wordt het kopen van een woning voor een grotere groep consumenten een haalbare kaart.

Bij huurwoningen zou een nieuwe vorm van de huurtoeslag de verdelingen van woningen tussen huishoudens kunnen verbeteren, volgens het CPB. Momenteel wonen sommige huurders alleen in een groot appartement met meerdere kamers. Dat komt deels omdat de huurtoeslag afhangt van de huurprijs. Als dat wordt losgekoppeld, kiezen huurders vaker voor een woning met een lagere huur. Daardoor houden ze volgens het CPB meer geld over, dat ze aan andere zaken dan wonen kunnen besteden.

Daarnaast blijft het belangrijk dat er voldoende nieuwe woningen worden gebouwd, vindt het planbureau. Daar zou de overheid meer ruimte voor moeten creëren.