Betaalapp Tikkie ook bruikbaar bij webwinkels

ABN AMRO gaat met zijn betaalapp Tikkie meer de zakelijke markt op. Door de toevoeging van nieuwe functies is het hulpmiddeltje om snel iets te verrekenen voortaan ook te gebruiken bij webwinkels.

Consumenten hoeven dan bij het onlineshoppen niet allerlei gegevens in te vullen. Via Tikkie kun je snel een betaalverzoek krijgen. De betaalapp geeft vervolgens door waar de bestelling naartoe moet worden gestuurd.

Er komt ook een speciale zakelijke app voor ondernemers en een vernieuwd Tikkie-portal: een website waarmee het voor bedrijven makkelijker wordt om Tikkies in grote batches te verzenden.

De zakelijke markt is interessant voor ABN AMRO, want het gebruik van Tikkie is gratis voor particulieren van alle banken. Ondernemers moeten wel iets betalen. Zo’n 2000 bedrijven werken nu al met Tikkie, van kappers en loodgieters tot grote bedrijven als KLM, verzekeraar Achmea en supermarktketen SPAR.

Alles bij elkaar maken meer dan 4 miljoen mensen gebruik van de betaalapp. Daardoor is de naam ‘Tikkie’ inmiddels redelijk ingeburgerd in Nederland, ondanks dat er soortgelijke apps bestaan waarmee je snel geld kan terugbetalen.

Tikkie-directeur Freek de Steenwinkel zegt dat er ook wordt onderzocht of Tikkie kan uitbreiden naar Duitsland. Dat wordt wel ingewikkeld, want de oosterburen hebben geen iDEAL als internetbetalingssytsteem. Daarbij betalen Duitsers nog vaker met contant geld, aldus De Steenwinkel.

In Nederland wordt er komende tijd getest met een ‘overmaken’-optie. Die maakt het mogelijk om geld voor bijvoorbeeld een lunch of drankje in een café over te maken aan een andere Tikkiegebruiker, zonder dat je daarvoor een betaalverzoek hebt gekregen.