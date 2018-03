Betaalapp OK bijna in de lucht

Betaalapp OK staat voor zijn vuurdoop. Vanaf april is de alles-in-een-oplossing in Nederland op 5000 plekken, waaronder supermarkten, winkels en restaurants, te gebruiken. Eind 2018 moeten dat er 15.000 zijn.

De app is pinpas, spaarkaart en betaaldienst in één. Volgens de initiatiefnemers, tevens de ontwikkelaars van iDEAL, rekent de app af met de overvolle portemonnee. Het stelt gebruikers in staat om in één app, te betalen, klantenkaarten te beheren en te controleren of er spaaracties en kortingen van toepassing zijn. Daarbij maakt het niet uit waar door gebruikers wordt gebankierd en welk type smartphone ze hebben.

Binnenkort is het onder meer mogelijk om in supermarkten van DEEN, Dirk, Spar, Dekamarkt en Coop met OK te betalen. Ook de snelle hap van de FEBO en dinertjes bij Van der Valk kunnen straks met de app worden afgerekend. Andere bedrijven die meedoen zijn onder meer Sundays, Karwei, Praxis, Biketotaal, FonQ en Jamin.

Gebruikers moeten een account aanmaken via de app en geven bedrijven toestemming om geld van hun rekening af te mogen schrijven. In de toekomst moet het via OK ook mogelijk worden om tickets te kopen. Die worden dan in de app van OK geleverd, waarmee ook gesjoemel met kaartjes kan worden voorkomen.

Topman Olaf Lintjes van OK hoopt dat de app binnen een jaar meer dan een miljoen keer wordt gedownload. De initiatiefnemers hebben naar verluidt jarenlang aan de app gewerkt.