Bestuurder Shell weg om fraudezaak Rio Tinto

Bestuurder Guy Elliott is per direct opgestapt bij Shell wegens fraudeverdenkingen in zijn tijd als financieel topman bij mijnbouwbedrijf Rio Tinto. Het olie- en gasconcern laat weten dat de niet-uitvoerend bestuurder, een soort commissaris, terug kan keren indien hij vrijuit gaat in de lopende Amerikaanse rechtszaak.

Elliott wordt verdacht van fraude bij Rio Tinto, waar hij tot 2013 werkte. Hij zou destijds samen met toenmalig topman Tom Albanese betrokken zijn geweest bij gesjoemel rond de kolenactiviteiten van de mijnbouwer in Mozambique. Beide voormalige bestuurders hebben de beschuldigingen weersproken.

Shell laat weten dat Elliott conform het bedrijfsbeleid ruim anderhalve ton meekrijgt aan salarissen en toeslagen.