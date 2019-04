Topman Michiel Witteveen van Blokker Holding neemt dat bedrijf over. Dat heeft Blokker bekendgemaakt. De familie Blokker had de winkelformules eind vorig jaar in de etalage gezet.

Witteveen zal investeren in de winkelketens Blokker en Big Bazar. Ook het moederbedrijf en franchiseketen Marskramer vallen onder de overname. De familie Blokker doet nog een financiƫle duit in het zakje, maar details zijn niet bekendgemaakt.