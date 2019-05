Bestuurder Fed staat open voor renteverlaging

De Federal Reserve moet mogelijk zijn rentetarieven verlagen om de inflatie in de Verenigde Staten extra aan te jagen, als het beeld voor het prijspeil na de zomer nog net zo zwak is als nu. Dat heeft de Fed-baas van St. Louis, James Bullard, vrijdag gezegd in een interview met persbureau Reuters.

Hiermee staat een hoge bestuurder van de Amerikaanse koepel van centrale banken opeens open voor een renteverlaging. President Donald Trump drong al meerdere keren bij de Fed aan op een renteverlaging om de economische groei te ondersteunen. Maar de Fed wilde daar niet aan, mede omdat het economisch op veel vlakken juist erg goed gaat. De banengroei is bijvoorbeeld erg sterk.

Bullard en de andere beleidsmakers bij de Fed stemden woensdag nog in met een handhaving van de rente. Hij benadrukt in het interview dat dit een logische stap was, omdat de Fed onlangs al flink van koers is gewijzigd met de aankondiging dat de rente dit jaar waarschijnlijk niet meer omhoog gaat. Bullard vindt de huidige inflatiecijfers evenwel aan de lage kant.