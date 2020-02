Bestuurder FDF: Christelijke partijen laten ons in de steek

Er is volop gelegenheid om koffie of frisdrank te kopen, er zijn meerdere snackbarretjes en er staan twintig dixi’s opgesteld. Aan alles in het Haagse park Koekamp is woensdagmorgen te zien dat er veel boeren worden verwacht.

De aanwezige politie, opgesteld aan de rand van het park, laat in de vroege ochtend weten dat er op zo’n 8000 agrariërs wordt gerekend. „Nu oogt het nog uitgestorven”, zegt de agent. „Maar als er echt zoveel mensen komen opdagen, betwijfel ik of ze allemaal in dat kleine parkje passen. En dan hoop ik dat het rustig blijft.”

De eerste boeren zijn al gearriveerd. Ze komen uit alle streken van het land. Mensen uit Groningen of Friesland zijn geen uitzondering.

Strijdend

De meesten verwachten niet dat de protestactie het kabinet op andere gedachten zal brengen, maar dat is voor hen geen reden om niet in actie te komen. „We kunnen beter strijdend ten onder gaan, dan helemaal niets ondernemen”, zegt een boer uit de provincie Utrecht.

Daniëlle Hekman, één van de bestuurders van Farmers Defence Force (FDF), verwacht ook niet veel meer van de politiek, maar ook zij vindt het belangrijk om zichtbaar te zijn. „Het is ongelofelijk dat de politiek gewoon wegkijkt van de oplossingen die wij aanbieden.”

Christelijk

Daarnaast vindt Hekman dat FDF weinig gehoor krijgt van de politiek. Met name de christelijke partijen laten het volgens haar afweten. Vooral coalitiepartij ChristenUnie valt haar tegen. „Wat is er christelijk aan om boeren gewoon de nek om te draaien? Want dat is wat er nu gewoon gebeurt. Minister Schouten zegt dat ze niet wil dat het aantal boeren wordt gehalveerd, maar als we zo doorgaan, komen we gauw op veertig procent. Dat is ook gigantisch veel.”

Solidair

De boeren staan niet alleen. Diverse voorbijgangers spreken hun sympathie uit. Ook zijn er mensen van Bouw in Verzet aanwezig, gestoken in opvallende oranje vestjes. „We tonen ons solidair met de boeren”, vertelt één van hen. „Ik kom uit Slagharen, ik ben gisteravond al met een bevriende boer op de trekker in de richting hier naartoe gegaan. Je ziet dat wat de boeren treft, uiteindelijk ook ons kan gaan treffen. Daarom is het belangrijk om te laten zien dat we met z’n allen één zijn.”

Vlak voor het begin van de bijeenkomst, om 11.00 uur, staat het park nog lang niet vol. Maar er komt steeds meer leven in de brouwerij. De rijen bij de snackbarretjes worden langer en de muziek uit de boxen klinkt steeds luider. Ook de politie is inmiddels zichtbaarder aanwezig. Of er ongeregeldheden komen is nog de vraag, maar de politie lijkt hier in ieder geval het zekere voor het onzekere te nemen.