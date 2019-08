Bestuurder Don vertrekt bij ACM

Bestuurder Henk Don vertrekt per 1 februari 2020 bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Don is dan ruim tien jaar bestuurder geweest van de toezichthouder en diens voorloper de NMa. Volgens Don is het werk bij de ACM nog altijd fascinerend. „Maar je moet vertrekken voordat dat anders wordt”.

Don studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1 oktober 2009 was hij lid van de raad van bestuur van de NMa en per 1 april 2013 bij de ACM. Eerder was hij onder meer directeur van het Centraal Planbureau, deeltijdhoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder hoogleraar econometrie en economisch beleid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

De ACM begint binnenkort een wervingsprocedure voor de opvolging van Don.