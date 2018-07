„Bestuurder BMW naar Volkswagen”

BMW-bestuurder Markus Düsmann stapt over naar het bestuur van Volkswagen. Dat meldt het Duitse persbureau DPA op basis van bronnen bij VW. Wat voor rol Düsmann krijgt bij de concurrent van zijn huidige werkgever is nog niet duidelijk. Düsmann is bij BMW verantwoordelijk voor de inkopen.

Audi-topman Rupert Stadler zit al meer dan een maand in voorarrest wegens een sjoemeldieselschandaal. Of Düsmann Stadler, die ook in het bestuur van autoconcern Volkswagen zat, opvolgt is onzeker, maar het zou wel tot de mogelijkheden behoren.

Eerder schreef de Duitse zakenkrant Handelsblatt dat Düsmann topman bij Audi zou worden. Sinds de arrestatie van Stadler heeft de Nederlander Bram Schot daar tijdelijk de touwtjes in handen. Die was al directeur verkoop en marketing bij het luxemerk.