Bestuur Ahold gaat over verlengen bescherming

Ahold Delhaize blijft erbij dat het aan het bestuur en de commissarissen is om te beslissen over het verlengen van de beschermingsconstructie voor het supermarktconcern. Topman Dick Boer en vicevoorzitter van de raad van commissarissen Jan Hommen zeiden dat woensdag in een toelichting op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf.

Het gaat om de Stichting Continuïteit Ahold Delhaize. Daarmee kunnen ongewenste kopers van het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn worden geweerd, of kan een opsplitsing worden tegengehouden. In december moet de mogelijkheid voor deze middelen worden verlengd.

Over deze zogenoemde gifpilkwestie wil het bedrijf wel praten met zijn aandeelhouders, maar het is geen stempunt op de vergadering. Volgens Boer en Hommen komt dat omdat het slechts een verlenging van een eerdere overeenkomst betreft. Het bestuur en de commissarissen zullen later dit jaar een „zorgvuldige afweging” maken en in dat besluit zullen ze de belangen van alle partijen meewegen.

Niet alle aandeelhouders zijn het daarmee eens. De Franse activistische investeerder CIAM heeft al gedreigd naar de rechter te stappen als Ahold Delhaize de kwestie niet alsnog later dit jaar ter stemming aan zijn aandeelhouders voorlegt.

In 2016 heeft wel een stempunt over de beschermingsconstructie op de agenda van een aandeelhoudersvergadering gestaan. Dat betrof echter niet een verlenging van de overeenkomst, maar een statutenwijziging waarvoor volgens Ahold Delhaize wel goedkeuring van de aandeelhouders vereist was. Het stempunt werd destijds van de agenda geschrapt nadat stemadviesbureau Glass Lewis aandeelhouders had geadviseerd tegen te stemmen.