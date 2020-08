Bestuur Adyen haalt 692 miljoen euro op met aandelenverkoop

Bestuurders van betalingsbedrijf Adyen gaan hebben gezamenlijk ruim 692 miljoen euro opgehaald met de verkoop van een deel van hun belang in het betalingsbedrijf. Topman Pieter van der Does, technologiedirecteur Arnout Schuijff, financieel directeur Ingo Uytdehaage en commercieel directeur Roelant Prins verkochten 15 procent van hun gezamenlijke aandelen in de onderneming. Dat komt neer op ongeveer 1,7 procent van alle aandelen.

De aandelen van Adyen waren op de beurs donderdag 1420,50 euro per stuk waard. De vier bestuurders verkochten hun stukken voor 1365 euro per stuk. Zo’n korting is gebruikelijk bij dergelijke plaatsingen.

De vier bestuurders lieten weten dat de verkoop niet betekent dat ze minder vertrouwen in Adyen hebben. Ze willen voor hun vermogen echter minder afhankelijk zijn van slechts één bedrijf.

De bestuursleden van Adyen profiteren van de sterk gestegen prijs van de aandelen in de betalingsverwerker. Het bedrijf ging in juni 2018 naar de beurs voor een introductieprijs van 240 euro, maar verdubbelde al binnen enkele dagen. Uitgaande van de huidige aandelenprijs zijn mede-oprichters Schuijff en Van der Does miljardair.