„Bestelautoverkoop crisis nog niet te boven”

De verkoop van bestelauto’s en aanhangwagens zit sinds 2013 structureel in de lift, maar is de voorbije crisis nog niet geheel te boven. Volgens branchevereniging Bovag zijn in de maanden januari tot en met november al meer bestelauto’s verkocht in vergelijking met heel vorig jaar. De aanhangerverkoop ligt 7 procent hoger op jaarbasis.

In de eerste elf maanden van dit jaar werden 75.299 bestelauto’s verkocht. De Bovag verwacht dat de teller dit jaar stokt bij circa 78.000 bestelauto’s. De verkoop van aanhangers zal dit jaar rond de 22.500 uitkomen.

In 2008, het laatste jaar voor de crisis duidelijk voelbaar werd, werden bijna 85.000 bestelauto’s en 24.000 aanhangers aan de man gebracht. Op het dieptepunt in 2013 bedroeg de verkoop van bestelwagens 50.500 en aanhangers 14.000. Voor volgend jaar rekent Bovag op stabilisatie van de bestelautoverkopen op het niveau van dit jaar.

Volkswagen is dit jaar met een marktaandeel van 21 procent het populairste merk, gevolgd door Mercedez-Benz met een aandeel van 15 procent. Ford maakt met een marktaandeel van 13 procent de top drie compleet.