Bestbetaalde Britse baas ontving vorig jaar 323 miljoen pond

De bestbetaalde bestuurder van het Verenigd Koninkrijk verdiende vorig jaar niet minder dan 323 miljoen pond (380 miljoen euro). Die eer kwam toe aan Denise Coates, die mede aan het roer staat van gokbedrijf Bet365, bleek uit de boekhouding van het bedrijf.

Coates zag haar salaris stijgen naar 276,6 miljoen pond in de 53 weken tot en met 31 maart 2019. Dat was een jaar eerder nog 220 miljoen pond. Verder keerde het bedrijf 92,5 miljoen pond aan dividend uit. Aangezien Coates naar verluidt de helft van de stukken Bet365 bezit, kreeg ze ook de helft van dat bedrag overgemaakt.

Bet365 is in handen van Coates en leden van haar familie. Broer John staat samen met Denise aan het roer. Vader Peter is voorzitter van de onderneming die vorig jaar goed was voor een omzet van 3,1 miljard pond. Dat betekende op jaarbasis een stijging van 7 procent. Het bedrijfsresultaat steeg met 15 procent tot ruim 758 miljoen pond.

De groei weerspiegelde ook de groeiende populariteit van onlinegokken. Inzetten op sportwedstrijden stegen met bijna een kwart. Verder steeg het klantenbestand met 23 procent.

Bet365 is ook eigenaar van de Britse voetbalclub Stoke City. Die club zette als gevolg van de degradatie uit de Premier League een verlies van 8,7 miljoen pond in de boeken.