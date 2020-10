„Besparingstips kunnen consument in 2021 duizenden euro’s opleveren”

Nu het coronavirus weer oplaait, wordt de kans steeds groter dat Nederland in 2021 een flinke recessie te wachten staat. Daarom schreven econoom Erica Verdegaal en besparingsspecialist Marieke Henselmans een boek én een scheurkalender om de consument door de crisis te helpen.

Sinds de jaren negentig schrijven zowel Verdegaal (13 boeken) als Henselmans (20 boeken) veelvuldig over geldzaken. Net nadat premier Rutte in maart de eerste coronamaatregelen afkondigt, besluiten Verdergaal (60) en Henselmans (61) om de handen ineen te slaan: ze gaan samen een boek schrijven.

Het duo loopt inmiddels lang genoeg mee om te weten wat voor invloed een crisis kan hebben op de levens van mensen, vertelt Verdegaal. „We willen beiden onze kennis gebruiken om mensen te helpen bij het maken van financiële keuzes.”

Het boek ”Crisis! Wat te doen?” verscheen in juni; drie maanden nadat Verdegaal en Henselmans de eerste spreekwoordelijke letters aan het papier hadden toevertrouwd. In dit boek wordt uitgelegd hoe crises werken en wat de lezer kan doen om de crisis in financieel opzicht te overleven.

In september komt daar nog een scheurkalender bij met meer concrete besparingstips. Verdegaal noemt deze ”Crisiskalender 2021” een inspirerende aanvulling op het boek. „Een boek is een keer uit en leg je weg. Maar een kalender die in huis hangt, zie je altijd. Zo kunnen we iedere dag een handig advies aan meegeven.”

Verdegaal is ervan overtuigd dat het consequent opvolgen van de adviezen de consument veel geld kan besparen. Zo raadt ze onder meer aan om abonnementen en verzekeringen eens kritisch onder de loep te nemen. Maar ook op de wekelijkse boodschappen kan vaak flink worden bezuinigd. Verdegaal: „Goed eten hoeft niet altijd duur te zijn. Wij geven bijvoorbeeld tips voor crisisrecepten: een maaltijd voor minder dan één euro per persoon.”

Hoeveel heeft de consument op 31 december 2021 bespaart als hij alle adviezen in de scheurkalender opvolgt?

„Dat kan wel tot in de duizenden euro’s oplopen. Dan heb ik het wel over mensen met een gemiddeld inkomen. Er zijn natuurlijk weinig besparingsmogelijkheden als een gezin in de schuldsanering zit. Maar mensen zullen er versteld van staan waarop allemaal kan worden bespaard.”

Waarop kan de consument zoal bezuinigen?

„Op ongelofelijk veel. We geven bijvoorbeeld vaak dure cadeaus, maar je hoeft niet altijd met sieraden of elektronica aan te komen. Maar kijk ook naar de toeslagen die je laat liggen. De Belastingdienst weet je te vinden als ze geld van je willen, maar als jij recht heb op geld, moet je er echt zelf achteraan. Het loont om dit eens goed uit te zoeken.”

In de Bijbel staan eveneens de nodige geldadviezen. Is daar ook iets in de scheurkalender over terug te vinden?

„In de scheurkalender zijn geen letterlijke citaten uit de Bijbel terug te vinden. Maar het is zeker waar dat er in de Bijbel ook heel veel goede financiële adviezen worden gegeven.”

Tenslotte, wat is één van uw favoriete besparingstips?

„Ik heb er meerdere, maar deze vind ik wel erg leuk: als je getrouwd bent, blijf dan vooral bij elkaar. Dat is in financieel opzicht veel voordeliger dan alleen wonen. Iemand zonder huisgenoten is qua kosten zo’n dertig procent duurder uit. Oftewel: je beste belegging zit gewoon naast je op de bank.”