Besmet Nederlands kalfsvlees in VS

De Amerikaanse voedselinspectie USDA heeft een partij met een gevaarlijke bacterie besmet kalfsvlees uit Nederland ontdekt. Het vlees is geleverd aan restaurants en winkels, maar voor zover bekend is nog niemand ziek geworden.

Volgens de USDA is een monster van het vlees positief getest op de gevaarlijke STEC-variant van de E.coli-bacterie. Mensen kunnen daardoor ernstig ziek worden. Met name kleine kinderen en ouderen lopen het risico op ernstige complicaties, die dodelijk kunnen zijn.

De bacterie werd vorige week ontdekt. Later bleek dat de besmette partij nog groter is. Consumenten en bedrijven die het vlees hebben gekocht worden aangeraden het terug te brengen naar de winkel of weg te gooien.