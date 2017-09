Besluit over Volksbank niet voor 2019

De Volksbank, zoals de in 2013 genationaliseerde SNS Bank tegenwoordig heet, heeft nog zeker twee jaar nodig om zichzelf klaar te maken voor een mogelijke privatisering. Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem aan de Tweede Kamer.

Vorig jaar zomer besloot Dijsselbloem dat de Volksbank nog niet klaar was voor een verkoop of beursgang. NLFI, de stichting die de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert, schatte destijds dat het nog twee à drie jaar zou duren voordat de Volksbank zijn zaakjes op orde zou hebben.

In een voortgangsrapportage geeft NLFI nu aan dat het bedrijf hoogstwaarschijnlijk minstens de volle drie jaar nodig zal hebben. Zo zullen de kosten verder in lijn moeten worden gebracht met de dalende inkomsten. Ook moet het risicobeheer nog worden verbeterd, met name waar het gaat om de naleving van regels.