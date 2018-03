Beslag op pand fietsenzaak in koopzondagruzie

De Vereniging van Eigenaren (VVE) van winkelcentrum Paddepoel in Groningen heeft beslag laten leggen op het pand van een fietsenzaak in het winkelcentrum.

De rechter veroordeelde Paddepoel Fietsen in januari tot het betalen van 31.000 euro aan onbetaalde contributie, maar de eigenaren van de fietsenzaak willen dat bedrag op advies van hun advocaat nog niet betalen.

De fietsenzaak is het niet eens met de openingstijden in het winkelcentrum, stapte uit de VVE en wilde ondanks de opzegtermijn geen contributie meer betalen. De VVE wil ook dat Paddepoel Fietsen contributie blijft betalen zonder dat de zaak lid is van de vereniging.

In het winkelcentrum is al lange tijd grote onenigheid tussen ondernemers en de VVE over de door de VVE bepaalde winkeltijden. Met name over het verplicht openstellen van winkels op koopzondagen is veel gedoe.