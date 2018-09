Beschikbaar inkomen omhoog in tweede kwartaal

Het reƫel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het in het tweede kwartaal van het jaar met 1,1 procent gestegen. Dit is hoger dan voorgaande twee kwartalen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het inkomen steeg vooral doordat meer mensen aan het werk waren.

Wel drukten hogere afdrachten aan belastingen en sociale premies drukten het beschikbaar inkomen. Het statistiekbureau merkt op dat op basis van de cijfers geen uitspraak kan worden gedaan over de verdeling van de inkomensontwikkeling over de verschillende huishoudensgroepen.