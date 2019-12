Beschikbaar inkomen huishoudens omhoog

Het totale reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg in het derde kwartaal met 1,7 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Zowel de groep werknemers als de groep zelfstandigen zag hun inkomen toenemen. De totale beloning van werknemers lag 4 procent hoger dan een jaar eerder, onder meer doordat het aantal banen en de gewerkte uren toenamen. De toename van de totale beloning was wel minder groot dan in de voorgaande kwartalen. In de meeste bedrijfstakken steeg het inkomen van zelfstandigen.

Het statistiekbureau constateert verder dat huishoudens al anderhalf jaar per saldo beursgenoteerde aandelen verkopen. In totaal werd in deze zes kwartalen voor per saldo bijna 8 miljard euro verkocht, maar mede door koersontwikkelingen was hun portefeuille aan het einde van het derde kwartaal uiteindelijk 1 miljard kleiner dan anderhalf jaar eerder.

Het CBS benadrukt dat op basis van de gegevens geen uitspraak kan worden gedaan over de verdeling van de inkomensontwikkeling over de verschillende huishoudensgroepen.