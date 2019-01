„Bescherm huurders vrije sector beter”

Mensen die een woning in de vrije sector huren zouden beter beschermd moeten worden tegen woekerhuren. Daartoe roept de Woonbond op. Sinds de woz-waarde van woningen in 2015 belangrijk werd bij het bepalen van de maximale huurprijs, zijn de prijzen met name fors gestegen in gebieden waar woningen schaars zijn.

Bovendien kunnen huurders van een vrijesectorwoning maar in beperkte mate een beroep doen op de Huurcommissie om te laten toetsen of hun huur niet te hoog is. Dat kan namelijk alleen in de eerste zes maanden van het contract. Voor huurwoningen die goedkoper waren dan 710,68 euro, de zogeheten liberaliseringsgrens in 2018, gold die beperking niet.

Mede door die beperking neemt het aantal zaken dat de Huurcommissie jaarlijks verwerkt sinds 2015 af. Afgelopen jaar ging het om 233 zaken. Daarbij kreeg de huurder in 58 procent van de gevallen gelijk. Gemiddeld werd de huur daardoor met ruim 270 euro verlaagd.