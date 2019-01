’Bescherm consument tegen gevaren crypto’s’

Met maatregelen om cryptomunten als de bitcoin vrij te houden van witwaspraktijken en terrorismefinanciering, zijn consumenten nog niet beschermd tegen fraude en oplichting. Volgens financiële toezichthouders kan handel in cryptogeld alleen minder risicovol worden als daar betere internationale regels voor komen.

Dit staat in een gezamenlijk advies van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij merken dat de populariteit van crypto’s in Nederland sinds de hausse van ruim een jaar geleden flink is teruglopen. Toch zijn de risico’s op zaken als misleiding, oplichting, cybercrime en manipulatie nog altijd „substantieel”.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra kondigde in december al aan dat aanbieders van cryptomunten binnenkort een vergunning nodig hebben. Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moeten zogeheten crypto-omwisselplatforms bijvoorbeeld weten wie hun klanten zijn en ongebruikelijke transacties melden. DNB gaat daar toezicht op houden.

Maar DNB en de AFM willen verder gaan. Bij cryptogeld is het nu vaak onduidelijk wat je rechten als consument precies zijn. Handel in cryptomunten houdt bovendien niet op bij de landsgrenzen. De toezichthouders pleiten ervoor om de Europese regels zo aan te passen dat de aangeboden crypto’s duidelijke en afdwingbare rechten vertegenwoordigen, zoals bij een aandeel of obligatie.

De organisaties waarschuwen consumenten al langer voor de gevaren van cryptogeld. Toch denken ze dat de technologie hierachter, blockchain, interessant kan zijn voor financiering van kleine bedrijven. Een rigoureus verbod op alle cryptomunten is daarom geen optie, vandaar dat het nodig is om samen met andere landen regels op te stellen voor de handel in dit soort speculatieve producten.