Bescheiden winsten op Wall Street

De beurshandel in New York is woensdag met kleine winsten aangevangen. Wall Street verwerkt de aankondiging dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een officieel onderzoek is gestart naar het afzetten van president Donald Trump. Sportartikelenproducent Nike sprong omhoog dankzij meevallende kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent hoger op 26.891 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2972 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 8002 punten.

Volgens voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden heeft Trump meerdere keren de wet overtreden. Zo zou hij publicatie van een verklaring van een klokkenluider hebben tegengehouden en zou hij de Oekraïense president hebben gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke corruptie door Joe Biden en zijn zoon.

Nike toonde een plus van bijna 6 procent. Nike is goed aan het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar begonnen. Het bedrijf zette overal ter wereld meer om, maar vooral in de regio Groot-China.