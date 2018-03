Bescheiden winsten op beurzen Europa

De Europese beurzen lieten woensdag kleine koerswinsten optekenen. Beleggers verwerken wat macro-economische cijfers uit Europa en kijken uit naar economische gegevens uit de Verenigde Staten later op de dag. Verder is er weinig richtinggevend nieuws om de beurshandel te sturen.

De AEX-index in Amsterdam noteerde richting het middaguur 0,1 procent hoger op 533,24 punten. De MidKap was vlak op 815,62 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,4 procent vooruit.

Galapagos klom 1,6 procent na een koopadvies van zakenbank Berenberg en was daarmee koploper in de AEX. Volgens Berenberg is er ruimte voor verdere koersstijgingen voor Galapagos gezien de positieve ontwikkelingen bij de programma’s van het biotechbedrijf. Aegon en Altice volgden met plussen tot 1,5 procent. Grootste daler was Ahold Delhaize met een min van 1,5 procent.

In de MidKap ging vastgoedbedrijf Wereldhave aan kop met een stijging van 1,5 procent. Beursintermediair Flow Traders was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen met een min van 1,6 procent. Bij de kleine bedrijven deed veevoerproducent ForFarmers het goed met een winst van 4,3 procent na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux.

In Brussel kelderde Bpost 17,6 procent. Het Belgische postbedrijf kwam met teleurstellende cijfers en vooruitzichten. In Frankfurt werd sportartikelenmaker Adidas juist beloond voor goede cijfers met een plus van 9,6 procent. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall steeg 2 procent na een opdracht van 2 miljard euro om meer dan tweehonderd gevechtsvoertuigen te leveren aan Australië.

Het Spaanse kledingconcern Inditex, moeder van onder meer Zara, werd in Madrid 0,5 procent hoger gezet na resultaten. In Londen ging verzekeraar Prudential ruim 5 procent omhoog na aankondiging van een splitsing waarbij de Europese activiteiten op eigen benen worden gezet.

De euro zakte iets in waarde na uitspraken van ECB-president Mario Draghi dat de centrale bank geduld zal hebben met het monetair beleid. De euro noteerde 1,2364 dollar, tegen 1,2405 dollar op dinsdag. Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 61,11 dollar per vat. Brentolie won 0,6 procent tot 65,02 dollar per vat.