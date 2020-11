Beroepsverbod twee bankiers wegens diefstal en ‘rekeninggluren’

Twee voormalige bankmedewerkers mogen een jaar lang niet in de bankensector werken. De twee krijgen een beroepsverbod wegens diefstal, het niet goed registreren van betaalde nevenactiviteiten en het bekijken van gegevens van derden. Daarmee hebben ze de bankierseed overtreden, meldt de Stichting Tuchtrecht Banken in een uitspraak van de Tuchtcommissie, die klachten over bankmedewerkers behandelt.

De ene medewerker gaf trainingen op kosten van de bank en had deze nevenactiviteiten niet geregistreerd, terwijl dat wel moet. Ook bracht hij kosten in rekening bij zijn werkgever en stal hij verschillende spullen, waaronder drie laptops.

De andere bankmedewerker deed aan ‘rekeninggluren’, het bekijken van vertrouwelijke gegevens van bedrijven, een concurrent van zijn broer en een huurder van zijn vader. Met deze informatie adviseerde de medewerker zijn familieleden.

De Tuchtcommissie legde ook nog een beroepsverbod van 9 maanden op aan een bankier die „onvoldoende professionele afstand hield” tot een ondernemer, die hij nog kende van een vorige baan. De bankier probeerde dat bedrijf leverancier van de bank te maken en spande zich in voor het bedrijf bij een kwestie over facturen.

Een andere bankier mag vier maanden zijn werk niet uitoefenen, omdat hij „eigenhandig” een bankafschrift aanpaste toen hij voor zichzelf een kredietaanvraag indiende. Weer een ander krijgt een berisping vanwege het uitkeren van een bouwdepot van een half miljoen euro aan klanten, zodat zij daarmee een schuld bij de Belastingdienst konden wegwerken. De Tuchtcommissie noemt dit een „onzorgvuldige” afweging van belangen.

De bankierseed geldt voor bankmedewerkers die volgens het tuchtrecht moeten werken. Als een medewerker zich niet aan de regels houdt, kunnen banken en klanten daarvan melding maken bij de Stichting Tuchtrecht Banken. Die kan klachten voorleggen aan de onafhankelijke Tuchtcommissie.