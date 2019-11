Beroepscollege CBb besteedt 800 zaken uit

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) besteedt vanwege capaciteitsgebrek ongeveer 800 beroepszaken uit aan de Raad van State. Het gaat om zaken over financiële heffingen voor melkveebedrijven die in 2017 meer koeien hadden dan was toegestaan.

Volgens het CBb is voor deze optie gekozen in verband met de grote instroom van beroepszaken over het terugdringen van de fosfaatuitstoot in de melkveesector. Afgelopen jaren kwamen er gemiddeld 2500 zaken per jaar binnen, terwijl het CBb-breed eerder om zo’n 1000 à 1200 zaken per jaar ging.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft juist capaciteit over. Het CBb zal de uitspraken uiteindelijk wel zelf publiceren. Eerder werkten de twee instanties ook al samen aan een project. Toen ging het om 500 zaken over landbouwsubsidies.