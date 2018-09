Bernanke: ernst financiële crisis onderschat

Beleidsmakers hebben de kracht van de financiële crisis ernstig onderschat. Dat zei voormalig president Ben Bernanke van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken. Hij was destijds voorzitter van de Fed.

Volgens Bernanke was niet verwacht hoe groot de economische schade zou zijn door de crisis die uitbrak na de val van zakenbank Lehman Brothers in 2008. Dit is nu exact tien jaar geleden. „Niemand zag aankomen hoe wijdverspreid en verwoestend de crisis zou zijn”, stelt Bernanke. De paniek die het financiële systeem in zijn greep kreeg was volgens hem de belangrijkste reden voor de zware diepte van de recessie.

De oud-centralebankpresident stelt dat de recessie waarschijnlijk niet zo ernstig was geweest als investeerders en beleggers niet enorme hoeveelheden geld uit de banken en andere financiële instellingen hadden getrokken. De Amerikaanse overheid moest de financiële sector met honderden miljarden te hulp schieten om te voorkomen dat grote banken en verzekeraars zouden omvallen.