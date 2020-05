Berisping oud-topman Baker Tilly blijft in stand

De berisping van oud-topman Romke van der Veen van accountantskantoor Baker Tilly blijft in stand. Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) had de accountant jaren terug kritischer moeten zijn bij het controleren van de boeken van wandbekledingsbedrijf Spits Wallcoverings. Hij had een fiscale constructie om belasting te ontwijken niet zomaar mogen accepteren.

Van der Veen legde in 2014 per direct zijn bestuursfunctie neer bij Baker TIlly, omdat hij volgens het bedrijf mogelijk had geholpen bij het opzetten van een „fiscaal ontoelaatbare structuur”. Na een tuchtklacht van het Openbaar Ministerie (OM) kreeg de accountant later een berisping van de Accountantskamer.

De voormalig Baker Tilly-bestuurder koos ervoor in beroep te gaan bij het CBb, maar die bevestigt de eerdere beslissing. De accountant had zich beter moeten verdiepen in de constructie in plaats van te vertrouwen op de geruststellende woorden van zijn collega-fiscalisten die de constructie zelf hadden bedacht, vindt het beroepscollege.

De eigenaar van Spits Wallcoverings, Coen Klawer, diende eerder ook een tuchtklacht in nadat het OM tegen hem een strafzaak opende. Volgens hem verdiende de accountant een zwaardere straf. Hiervoor ziet het CBb evenwel onvoldoende aanknopingspunten. Ook zijn hoger beroep is ongegrond verklaard.