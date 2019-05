Berisping bankmedewerker die bestanden meenam

Een bankmedewerker die vertrouwelijke gegevens meenam naar zijn nieuwe werkgever, komt er vanaf met een berisping. Dat is het oordeel van de Commissie van Beroep van de Stichting Tuchtrecht Banken.

De medewerker was een zogeheten riskmanager bij een bank en zette op zijn laatste werkdag allerlei informatie van de bank over naar zijn privéomgeving. Hij wilde modellen waaraan en waarmee hij had gewerkt, kunnen gebruiken in zijn nieuwe baan bij een andere bank.

De Tuchtcommissie legde hem hiervoor eind vorig jaar nog een beroepsverbod van twaalf maanden op wegens overtreding van de bankierseed. Maar de bankmedewerker ging hiertegen in beroep.

De Commissie van Beroep wijst in haar beslissing op een aantal omstandigheden. Zo bevatte de overgezette informatie geen klantgegevens en is de nieuwe bank van deze medewerker geen concurrent van zijn vorige werkgever. Een echt beroepsverbod zou voor de medewerker bovendien kunnen leiden tot het einde van zijn huidige baan, en dat vindt de Commissie van Beroep in deze zaak een te zware straf.

Bij de publicatie van de uitspraak is niet naar buiten gebracht om welke banken het gaat.