Beperkte verliezen voor beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met kleine koersverliezen geëindigd. Daarmee werd een stapje teruggedaan van de plussen een dag eerder. Beleggers hadden onder meer oog voor de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent in de min op 567,03 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 801,94 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,3 procent in.

In verband met Pinksteren zijn de beurzen in Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland maandag gesloten. De Euronext-markten in Amsterdam, Brussel, Lissabon en Parijs zijn wel open. Ook in Londen wordt gehandeld.

Altice was met een min van 3,6 procent de grootste daler bij de hoofdfondsen. Donderdag won het kabel- en telecomconcern ruim 12 procent na een positief kwartaalbericht. Chipmachinemaker ASML kampte met de zwakke vooruitzichten van de Amerikaanse toeleverancier aan de chipindustrie Applied Materials en zakte 2,3 procent. Sterkste stijger was informatieleverancier RELX met een winst van 1,5 procent.

In de MidKap waren roestvrijstaalbedrijf Aperam en optiekketen GrandVision koplopers met plussen tot 1 procent. Chiptoeleveranciers ASMI en Besi waren hekkensluiters bij de middelgrote fondsen met minnen tot 2,1 procent.

Op de lokale markt kwam Curetis met een handelsbericht. Het Duitse biotechnologiebedrijf leed in het eerste kwartaal meer verlies en zag zijn kaspositie afnemen. Het aandeel dook 6,5 procent in het rood.

In Zürich verloor Richemont meer dan 5 procent. Het Zwitserse moederbedrijf van juwelen- en horlogemaker Cartier realiseerde afgelopen boekjaar minder winst dan beleggers hadden verwacht. De jaarresultaten van Ubisoft vielen wel in de smaak. De Franse computerspelletjesmaker klom in Parijs 4,5 procent.

AstraZeneca ging 2 procent omlaag in Londen. De Britse farmaceut behaalde in het eerste kwartaal minder omzet en winst. Vooral de afnemende verkopen van oudere medicijnen zaten het bedrijf dwars.

De euro was 1,1767 dollar waard, tegen 1,1789 dollar een dag eerder. De olieprijzen bleven bewegen rond de hoogste niveaus in jaren. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 71,42 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 79,11 dollar per vat.