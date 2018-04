Beperkte uitslagen op beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag licht hoger gesloten, waarbij de koersuitslagen zeer beperkt bleven. Beleggers hadden onder meer oog voor de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken Wells Fargo, JPMorgan Chase en Citigroup. De vrees voor een Amerikaanse aanval op Syrië bleef voor terughoudendheid zorgen.

De AEX-index in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 548,05 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 795,00 punten. De effectenbeurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,2 procent.

Galapagos was koploper in de AEX met een winst van 4 procent. Het biotechnologiebedrijf kondigde een nieuwe fase aan in een onderzoek van een kandidaatmedicijn voor patiënten met idiopatische longfibrose (IPF). Het programma begint naar verwachting in de tweede helft van het jaar. Supermarktconcern Ahold Delhaize noteerde ex-dividend en zakte 4,5 procent.

Vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties was de grootste winnaar in de MidKap met een plus van 2,3 procent. Etenbestelsite Takeaway.com was hekkensluiter met een min van 2,7 procent.

In Londen kelderde Sage Group ruim 8 procent en leed het grootste dagverlies sinds 2001. Het Britse softwarebedrijf verlaagde zijn omzetverwachting na tegenvallende prestaties in de eerste jaarhelft. Hammerson leverde 9 procent in. De Franse vastgoedinvesteerder Klépierre (plus 3,6 procent) ziet af van een overname van zijn Britse branchegenoot.

Rolls-Royce daalde 1,6 procent. Het Britse industrieconcern moet nog meer vliegtuigmotoren onderzoeken omdat ze mogelijk niet stevig genoeg zijn. Het bedrijf meldde eerder al een probleem met bepaalde types van de Trent 1000-motoren die door Boeing in zijn Dreamliners worden gebruikt.

Micro Focus won meer dan 3 procent in Londen na berichten dat de activistische investeerder Elliott een belang heeft genomen in het Britse IT-bedrijf. In Parijs ging L’Oréal 0,2 procent omhoog. De Franse cosmeticaproducent heeft de omzet in het eerste kwartaal flink zien groeien. Dat kwam onder meer door een sterkere vraag uit China.

De euro was 1,2321 dollar waard, tegen 1,2315 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 67,49 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 72,66 dollar per vat.