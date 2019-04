Beperkte toegang Huawei bij Britse 5G

De Britse regering geeft het Chinese technologieconcern Huawei zeer beperkte toegang bij de aanleg van een 5G-netwerk voor supersnel internet. Huawei wordt geblokkeerd voor de meest gevoelige kerndelen bij de uitrol van 5G in Groot-Brittannië vanwege zorgen over veiligheid rond het Chinese bedrijf.

Huawei mag wel in beperkte mate betrokken zijn bij zaken die niet tot de kern rond 5G behoren, aldus een besluit van premier Theresa May en belangrijke ministers. De Verenigde Staten betichten Huawei van te nauwe banden met de Chinese overheid en vrezen voor spionage via het bedrijf. Washington roept bondgenoten dan ook op Huawei in de ban te doen.

In de Britse politiek wordt sceptisch gereageerd op het besluit rond Huawei. Zo verklaarde Tom Tugendhat, voorzitter van een parlementscommissie voor buitenlandse zaken, dat het lastig zal zijn om onderscheid te maken tussen kern en niet-kernzaken wat betreft 5G en dat veiligheidszorgen nog steeds blijven. Huawei zelf verwelkomde de beslissing.