Beperkte koersbewegingen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine koersuitslagen gesloten. Beleggers op Wall Street verwerkten het nieuws dat een topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping is verschoven. Ook bleef de aandacht uitgaan naar de brexitontwikkelingen. Het Britse parlement stemde voor een uitstel van de uittreding uit de Europese Unie.

De Dow-Jonesindex eindigde een fractie hoger op 25.709,94 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2808,48 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent op 7630,91 punten.

Volgens ingewijden duurt het nog zeker tot eind april tot Xi en Trump elkaar treffen om een punt achter de Amerikaans-Chinese handelsvete te zetten. Eerder werd gehoopt dat hun handtekeningen al in maart onder een nieuwe handelsdeal zouden staan.

Vliegtuigmaker Boeing daalde 1 procent, na grote koersverliezen eerder deze week. Wereldwijd houden landen hun luchtruim gesloten voor Boeings van het type 737 MAX in de nasleep van de crash met het toestel in Ethiopië afgelopen weekend. Rusland, Japan en Tunesië voegden zich bij die groep, nadat de Verenigde Staten woensdag al besloten de vliegtuigen aan de grond te houden.

General Electric (GE) won 2,8 procent. Het industrieel concern verwacht in 2019 nog slechtere resultaten dan analisten hadden verwacht, maar rekent in de jaren daarna op een aanzienlijke verbetering van de financiën.

Spotify (min 2,3 procent) en Apple (plus 1,1 procent) konden ook op aandacht rekenen wegens een geschil over vermeende concurrentievervalsing. De Europese Commissie gaat serieus werk maken van de klachten van het Zweedse muziekstreamingbedrijf, dat claimt achter te worden gesteld in de App Store ten gunste van Apple Music.

Justitie in de VS neemt naar verluidt Facebook (min 1,9 procent) onder de loep. Aanklagers zouden onderzoeken of het concern in de fout is gegaan met het delen van gebruikersgegevens met andere bedrijven.

De euro noteerde 1,1302 dollar, tegen 1,1301 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 58,52 dollar. Brent verloor 0,6 procent tot 67,15 dollar per vat.