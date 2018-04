Beperkt hergebruik van gerecycled materiaal

Van alle materialen die in 2014 in de Nederlandse economie terechtkwamen, was 9 procent afkomstig uit recycling.

In Nederland komt jaarlijks 549 miljard kilo materiaal in de economie terecht. Daarvan bestaat ongeveer 9 procent (48 miljard kilo) uit gerecycled materiaal. Dit terwijl Nederland met zo’n 80 procent hergebruik van afval (59 miljard kilo) behoort tot de Europese landen die het meest recyclen.

Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandagochtend. Door de Nederlandse economie stromen vier verschillende groepen materialen (grondstoffen en producten): biomassa (organisch materiaal), fossiele-energiedragers, metalen en mineralen. Onder metalen valt bijvoorbeeld ijzererts, maar ook auto’s.

Een groot deel van de materialen in de Nederlandse economie (74 procent in 2014) komt uit de invoer. Bijna een derde hiervan wordt zonder veel bewerking weer uitgevoerd. De rest van de invoer wordt samen met grondstoffen uit binnenlandse winning verwerkt tot producten. Het deel van deze producten dat niet wordt uitgevoerd, wordt gebruikt voor binnenlandse consumptie (materiaalgebruik en energieopwekking). Voordat consumentenproducten met een lange levensduur, zoals gebouwen en auto’s, worden verwerkt tot afval duurt vaak vele jaren. Het meeste afval wordt vervolgens gerecycled.

Kringloop

Naast hergebruik zijn volgens het CBS andere strategieën nodig om de beoogde overgang te maken naar een circulaire economie (kringloopeconomie) uit het rijksbrede programma ”Nederland circulair in 2050”. Hierbij valt te denken aan efficiënter gebruik van materialen, het verbeteren van producten waardoor ze langer meegaan of door bijvoorbeeld plastic te maken uit biomassa in plaats van aardolie.