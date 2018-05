Benzineprijs fors omhoog

De prijs van benzine heeft het hoogste niveau bereikt sinds augustus 2015, zo meldde statistiekbureau CBS donderdag. In april betaalde de consument voor euro 95 gemiddeld 1,61 euro per liter.

De prijzen stegen aan de snelweg het hardst. In tien jaar tijd is de prijs daar met 8,9 procent omhoog gegaan terwijl dat bij de lokale onbemande pomp gemiddeld 6,4 procent was. Het verschil tussen de prijs aan de snelweg en bij de onbemande pomp is sinds 2008 opgelopen van 9 naar 13 eurocent.

Het verschil tussen de hoogste en laagste gemeten verkoopprijs voor benzine in Nederland bedroeg op 15 april 27 eurocent per liter. De verkoopprijs van euro 95 lag in 80 procent van de vestigingen tussen de 1,55 en 1,67 euro. In 10 procent van de vestigingen lag de pompprijs onder de 1,55 euro. De hoogste gemeten literprijs was 1,76 euro.

De stijgende benzineprijs is volgens brancheorganisatie ANWB een rechtstreeks gevolg van de eerder deze maand gestegen prijs voor ruwe olie op de wereldmarkt. De prijs per vat schommelt nu rond de 70 dollar. Onder andere de hoogte van accijnzen, productiekosten, dollarkoers en wereldgebeurtenissen bepalen daarnaast de hoogte van de literprijs.

Consumenten kunnen op internet de prijzen van brandstof bij pompstations vergelijken.