Benoeming Fed-bestuurder geblokkeerd in Senaat

De benoeming van Judy Shelton tot bestuurder van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, is geblokkeerd in de Amerikaanse Senaat. Dat is een tegenslag voor president Donald Trump, die Shelton naar voren had geschoven als kandidaat voor de functie.

Mede omdat twee Republikeinse senatoren vanwege het coronavirus in quarantaine zijn gegaan, was er geen meerderheid bij de Republikeinen om de benoeming door te zetten. Het is nu de bedoeling dat er een nieuwe stemming gaat komen in de Senaat over de voordracht van Shelton, zodra de Republikeinse senatoren weer terug zijn uit quarantaine en er een Republikeinse meerderheid is.

Shelton was economisch adviseur van Trump tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 en staat bekend als criticus van het Fed-beleid. Trump zelf heeft ook vaak kritiek geleverd op de Fed, omdat die onvoldoende zou doen om de Amerikaanse economie te stimuleren.