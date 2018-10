„Bennekomse miljardair koopt HEMA”

Zakenman Marcel Boekhoorn neemt HEMA over. Zijn investeringsmaatschappij Ramphastos Investments koopt de warenhuisketen van Lion Capital, dat al langer op zoek was naar een koper. Dat staat in een persbericht dat donderdagochtend op de website van HEMA verscheen.

Boekhoorn ontkent zelf dat de overname al rond is. Vanmiddag is er in Amsterdam een persconferentie.

HEMA laat weten dat het zich onder de vleugels van de nieuwe eigenaar de komende jaren volledig kan richten op investeren in de thuismarkt, online groei, internationale expansie en het verbeteren van de winstgevendheid. Ook zijn met franchisenemers van HEMA nieuwe afspraken gemaakt.