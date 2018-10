Benetton-oprichter Gilberto Benetton overleden

Medeoprichter van het Italiaanse modemerk Benetton Gilberto Benetton is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij stierf na een kort ziekbed in zijn huis in Treviso, liet de familie weten. Benetton richtte het gelijknamige bedrijf in de jaren zestig op met zijn broers Luciano en Carlo en zijn zus Giuliana. Eerder dit jaar overleed Carlo al.

Gilberto Benetton was de belangrijkste architect achter de uitbreiding van Benetton van alleen een kledingbedrijf naar een groter concern. Hij creëerde de houdstermaatschappij Edizione Holding, die onder meer belangen nam in de uitbater van wegrestaurants Autogrill en bouwbedrijf en tolwegeigenaar Atlantia.

De betrokkenheid bij dat laatste bedrijf leverde de familie Benetton veel kritiek op na de ramp met de Morandi-brug in Genua die eigendom was van Atlantia. De ondernemersfamilie zou te laat en te kil hebben gereageerd op de tragedie, die 43 levens eiste. In een van zijn laatste interviews, met de Italiaanse krant Corriere della Sera, ontkende Gilberto met klem dat de instorting hem onverschillig had gelaten.

Gilberto Benetton vergaarde een fortuin van zo’n 2,2 miljard euro.