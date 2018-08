Belgische piloten Ryanair gaan staken

Belgische piloten van budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair gaan staken. De pilotenvakbonden in België hebben tot die staking opgeroepen uit solidariteit met collega’s uit andere landen. De staking vindt op 10 augustus plaats. Ook Zweedse piloten van de Ierse maatschappij zijn van plan die dag het werk neer te leggen.

Nederlandse Ryanair-piloten dreigen met acties. Pilotenvakbond VNV geeft de Ierse luchtvaartmaatschappij nog één kans om met nieuwe voorstellen te komen. Zijn die op 7 augustus niet binnen, dan gaan ze staken. Of ze zich in dat geval bij de Belgische en Zweedse piloten aansluiten, wil de VNV niet zeggen. Ook in Duitsland stemden Ryanair-piloten al in met werkonderbrekingen, maar zij hebben nog geen datum vastgelegd.

Ryanair ligt van alle kanten onder vuur van zijn personeel. De piloten in Ierland voeren al geruime tijd actie en ook het cabinepersoneel in België, Spanje, Portugal en Italië legde het werk al neer.

Ryanair-topman Michael O’Leary dreigde om meer banen naar Polen te verplaatsen als de werkonderbrekingen worden doorgezet. Al eerder verplaatste hij banen van Dublin naar Polen, waarmee hij een dreigement aan de Ierse piloten inloste.