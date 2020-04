Belgische minister wil weer kortingsacties in supermarkten

Supermarkten in België moeten hun producten weer met korting kunnen aanbieden, vindt minister Nathalie Muylle (Werk, Economie en Consumenten). Toen de zuiderburen vanwege het coronavirus ruim een maand geleden in lockdown gingen werden nieuwe kortingsacties verboden, maar het is volgens de bewindsvrouw hoog tijd om die maatregel terug te draaien.

„We moeten volop weer naar kortingen en promoties gaan”, zegt Muylle op Twitter. Ze had dat vorige week al voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad, maar die schoof een besluit door. Zij hoopt dat de beslissing aanstaande vrijdag valt. „Toelaten van kortingen en promoties moet onderdeel zijn van heropstart bedrijven en economie.”

Alleen kortingsacties die dateren van voor 18 maart zijn nu toegestaan. Her en der wordt geklaagd dat boodschappen doen in de supermarkt een stuk duurder is geworden. Muylle is ook verantwoordelijk voor armoedebestrijding.