Belgische fabriek plat na hack met gijzelsoftware

De fabriek van weefmachinemaker Picanol in het Belgische Ieper ligt plat vanwege een cyberaanval. Het bedrijf kreeg maandag een melding dat het IT-systeem was gehackt met zogenoemde gijzelsoftware. Pas als losgeld wordt betaald zouden de systemen worden vrijgegeven. Welk bedrag wordt geëist is niet bekendgemaakt.

De productie in Ieper, waar 1500 mensen werken, ligt stil. Ook de vestigingen van de onderneming in Roemenië en China zijn getroffen. Het is volgens zakenkrant De Tijd de zwaarste cyberaanval op een beursgenoteerd bedrijf in België. De handel in aandelen Picanol op de beurs in Brussel is geschorst.

De weefgetouwenbouwer overlegt later dinsdag met cybercrimespecialisten van de Belgische federale politie.