Belgische bedrijven steunen Brussels Airlines

Een groep van vijftig kopstukken uit het Belgische bedrijfsleven wil dat luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines in haar huidige vorm behouden blijft. Zij schrijven dat in een open brief waaruit zakenkrant De Tijd citeert. De Duitse eigenaar Lufthansa heeft plannen om Brussels Airlines grotendeels onder te brengen bij budgetdochter Eurowings.

De raad van bestuur van Brussels Airlines vergadert maandagmiddag over de toekomst van het bedrijf binnen de Duitse luchtvaartgroep. De verwachting is dat topman Bernard Gustin na die bijeenkomst zijn baan kwijt is, omdat hij de integratie in Eurowings wil tegenhouden. Door die ingreep staan honderden banen in België op de tocht.

Belangrijker nog volgens de vijftig bestuursvoorzitters is dat België veel directe verbindingen met andere Europese hoofdsteden en met de rest van de wereld kwijt dreigt te raken. Die zijn van groot strategisch belang voor Belgische bedrijven die hun goederen en diensten exporteren, en voor het toerisme, schrijven zij.

Lufthansa nam in 2008 een belang van 45 procent in Brussels Airlines en bedong daarbij het recht om ook de resterende aandelen te kopen. Die optie werd eind 2016 gelicht. De Duitse luchtvaartgroep wil de Europese routes van zijn Belgische dochter onderbrengen bij Eurowings. Brussels Airlines zou dan alleen de vluchten naar verre bestemmingen in met name Afrika overhouden.