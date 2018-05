Belgisch onderzoek: pulskor doet vissen geen kwaad

De visserij op garnalen met de zogeheten pulstechniek (elektrisch vissen) heeft geen negatieve effecten op visseneieren en -larven. Ook bepaalde haaien, die gevoelig zijn voor elektriciteit, hebben er geen last van.

Dat heeft het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO maandag bekendgemaakt. De onderzoekers vinden dat de pulskor „aanzienlijke ecologische voordelen” heeft en daarom toelating verdient.

Het Europees Parlement eiste in januari nog een algeheel verbod op de techniek, die vooral door Nederlandse vissers al op grote schaal wordt gebruikt. In totaal 84 Nederlandse schepen hebben daarvoor een –in de meeste gevallen tijdelijke– ontheffing van Brussel. Het gaat vooral om tongvissers, maar er zijn ook garnalenvissers bij.

Naar aanleiding van het Belgische onderzoek heeft SGP-Kamerlid Roelof Bisschop dinsdag vragen gesteld aan minister Carola Schouten van Landbouw. Bisschop wil onder meer weten of Schouten de resultaten van het Belgische onderzoek in Brussel onder de aandacht wil brengen. Ook wil hij weten of ander lidstaten inmiddels positiever staat tegenover de pulsvisserij.

Nederlandse Noordzeevissers bouwden de afgelopen jaren, met instemming van de regering, hun schepen om voor de pulsvisserij. Met deze techniek worden bodemvissen met behulp van zwakstroomstootjes opgeschrikt, zodat ze omhoog zwemmen en in het net terecht komen. In de traditionele boomkorvisserij gebeurt dit ”wekken” met behulp van kettingen, die over de zeebodem slepen.

Volgens de vissers levert de pulskor een brandstofbesparing op die kan oplopen tot 50 procent. Bovendien is de techniek selectiever –er wordt minder ongewenste bijvangst binnengehaald– en raakt de zeebodem minder beroerd.

Volgens ILVO heeft „herhaaldelijk wetenschappelijk onderzoek” die voordelen bevestigd. Met extra experimenten hebben onderzoekers van het Vlaamse instituut gekeken naar de vermeende impact op bepaalde diersoorten. Daarbij is gebleken dat pulsvissen op garnalen in ondiepe kustwateren geen misvormingen bij eitjes en larven van kabeljauw en tong veroorzaakt. Die ontwikkelen zich normaal.

Ook is nagegaan of puls invloed heeft op het foerageergedrag van hondshaaien. De organen waarmee deze dieren op hun prooi jagen, zijn gevoelig voor elektriciteit. Noch de garnalenpuls, noch de pulsvisserij op tong had een negatief effect.

ILVO-wetenschapper Hans Polet, die al twintig jaar onderzoek doet naar de pulsvisserij, zegt dat naar de resultaten van het onderzoek „reikhalzend” is uitgekeken. „Dit is goed nieuws voor een techniek waarover wij, op basis van aanzienlijke en sterk gedocumenteerde ecologische voordelen, gunstig durven te spreken.” Polet merkt wel dat op dat naar de pulsvisserij op tong nog „iets meer” onderzoek nodig is, maar dat kan kleinschaliger zijn dan de proeven die al zijn uitgevoerd.